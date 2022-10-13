Огромную хатку бобры строили в лесу под Петербургом несколько лет. Оцените архитектурные решения

Огромную бобровую хатку, настоящую хату, нашёл в лесу под Петербургом зоолог Павел Глазков. О ней он рассказывает в своём канале «Каждой твари по паре» «ВКонтакте» 13 октября.

«Это дом семьи бобров, и, судя по размеру, они строили его не один год. Хатку грызуны сооружают из палок и веток, скрепляя их землей и глиной. Вход в это жилище найти непросто: для безопасности он находится под водой. Такие домики-хатки бобры строят исключительно на заболоченных территориях. А при наличии крутых берегов — как например, в Петербурге на реке Оккервиль — эти грызуны живут в норах», — поясняет зоолог.

Сейчас бобры активно заготавливают еду на зиму, в спячку они не впадают. Они питаются корой деревьев, листьями, травой, корневищами водных растений.



«Чтобы добраться до веток, бобры валят деревья. С упавшего дерева отгрызают ветки и по воде буксируют их поближе к своему жилищу, где складируют их под водой, чтобы потом питаться зимой. В холодной воде без доступа кислорода ветки остаются свежими, как в холодильнике», — рассказывает Павел Глазков.

