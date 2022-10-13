В США оценили риски втягивания в конфликт на Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям СНБ США Джон Кирби оценил риски втягивания США и НАТО в конфликт на Украине. Об этом он рассказал в интервью CNN, передает 13 октября РИА Новости.
«Риски сейчас высоки… В этом сомнений нет», — сказал он.
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Координатор по стратегическим коммуникациям СНБ США Джон Кирби оценил риски втягивания США и НАТО в конфликт на Украине. Об этом он рассказал в интервью CNN, передает 13 октября РИА Новости.
«Риски сейчас высоки… В этом сомнений нет», — сказал он.
Ранее Кирби заявлял, что США не стремятся к конфликту с Россией. Также он напоминал, что Штаты не станут отправлять свои войска на Украину.
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