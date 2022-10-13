В США оценили риски втягивания в конфликт на Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям СНБ США Джон Кирби оценил риски втягивания США и НАТО в конфликт на Украине. Об этом он рассказал в интервью CNN, передает 13 октября РИА Новости.





«Риски сейчас высоки… В этом сомнений нет», — сказал он.