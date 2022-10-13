    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 4

    1 м/с, ю-з

    767мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd63.76eur62.59

    Боевые действия на Украине

    В США оценили риски втягивания в конфликт на Украине

    4230

    Координатор по стратегическим коммуникациям СНБ США Джон Кирби оценил риски втягивания США и НАТО в конфликт на Украине. Об этом он рассказал в интервью CNN, передает 13 октября РИА Новости.


    «Риски сейчас высоки… В этом сомнений нет», — сказал он.

    Ранее Кирби заявлял, что США не стремятся к конфликту с Россией. Также он напоминал, что Штаты не станут отправлять свои войска на Украину.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close