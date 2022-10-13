    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 4

    1 м/с, ю-з

    767мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd63.76eur62.59

    Мобилизация

    «Ъ»: Адвокаты не получили отсрочку от частичной мобилизации

    7297

    Минюст РФ ответил на обращение Федеральной палаты адвокатов России (ФПА), в котором просилось дать разъяснение о призыве защитников по частичной мобилизации. В ведомстве отметили, что адвокаты направляются в армию на общих основаниях. Об этом 13 октября пишет газета «Коммерсантъ».


    В Минюсте РФ ответили, что категории граждан, которым предоставляется отсрочка, определяется правительством России и адвокаты к этой категории не относятся. Московские адвокаты настаивали, что призыв их может привести к нарушению закрепленного в Конституции права на квалифицированную защиту, а также к срыву работы следствия и судов.

    «Ввиду отсутствия в настоящий момент у Минюста России возможности повлиять на обстоятельства, вызванные введением частичной мобилизации, вы вправе самостоятельно обратиться за соответствующими разъяснениями в Минобороны России», — ответили в ведомстве.

    «Ъ» пообщался с различными российскими адвокатскими образованиями. В большинстве регионов адвокаты не претендуют на отсрочки, а ушедших на спецоперацию готовы заменить женщины-защитники.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК6
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ24
    ПЕЧАЛЬ2

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close