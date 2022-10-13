«Ъ»: Адвокаты не получили отсрочку от частичной мобилизации

Минюст РФ ответил на обращение Федеральной палаты адвокатов России (ФПА), в котором просилось дать разъяснение о призыве защитников по частичной мобилизации. В ведомстве отметили, что адвокаты направляются в армию на общих основаниях. Об этом 13 октября пишет газета «Коммерсантъ».





В Минюсте РФ ответили, что категории граждан, которым предоставляется отсрочка, определяется правительством России и адвокаты к этой категории не относятся. Московские адвокаты настаивали, что призыв их может привести к нарушению закрепленного в Конституции права на квалифицированную защиту, а также к срыву работы следствия и судов.