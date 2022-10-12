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    В парке Монрепо с рыболовным сачком спасали кота, просидевшего два дня на сосне

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    В парке Монрепо понадобилась помощь коту — он забрался на сосну и провел там два дня и дождливую ночь. О том, как его спасали, рассказывает 12 октября 47news.

    По словам сотрудников Музея-заповедника «Парк Монрепо», хвостатый сначала сидел на дереве довольно низко, а потом залез к самой верхушке — почти на высоту трехэтажного дома. Кота в парке знали: он иногда туда приходил, его подкармливали охранники. Они и заметили, что животное попало в беду.

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    «Просидел день, ночь... А вчера был сильный дождь, и сотрудники стали волноваться. Позвонили в МЧС — там сказали, что таким не занимаются. Обратились в организацию, которая занимается спасением котов, но им было далеко ехать», — говорят сотрудники парка.

    Помочь вызвался член «Клуба друзей Монрепо» Арсений Сидоренко — он занимается высотными работами, принес снаряжение. Миссия заняла два часа: мужчина по лестнице забрался на дерево и пытался поймать кота в рыболовный сачок, но тот только уходил по веткам дальше. В итоге запутавшегося кота поймали в рыболовную сеть, положили в рюкзак и спустили вниз.

    «Кот был в шоке. Мы сейчас его откармливаем, отпиваем, отогреваем, а потом выпустим на волю, коли это свободный зверь», — резюмируют в парке.

    Фото: Музей-заповедник «Парк Монрепо»

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