В парке Монрепо с рыболовным сачком спасали кота, просидевшего два дня на сосне

В парке Монрепо понадобилась помощь коту — он забрался на сосну и провел там два дня и дождливую ночь. О том, как его спасали, рассказывает 12 октября 47news.



По словам сотрудников Музея-заповедника «Парк Монрепо», хвостатый сначала сидел на дереве довольно низко, а потом залез к самой верхушке — почти на высоту трехэтажного дома. Кота в парке знали: он иногда туда приходил, его подкармливали охранники. Они и заметили, что животное попало в беду.