Суд наказал студента из Петербурга сроком за закладки у Александро-Невской лавры. Но фигурант испарился

Суд в Петербурге огласил приговор студенту, который разбрасывал закладки в Митрополичьем саду. Его признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). Об этом 12 октября сообщает объединённая пресс-служба судов города.
Согласно материалам дела, горожанин хранил 94 пакетика с запретным общей массой 50 граммов. В мае прошлого года он взял с собой полсотни из общей «коллекции», отправился к Александро-Невской лавре и оставил почти половину в парке неподалёку. Следующая точка была на Орловской улице.
«При попытке закладки очередного пакета увидел сотрудников полиции. От страха <...> сбросил пять закладок на землю, после чего честно признался подошедшим сотрудникам, что и это его, и у него еще есть», — добавили в пресс-службе.
Мужчина признал вину ещё в нескольких эпизодах преступления — ранее его видели на Атаманской улице и в Лаврском проезде. Он раскаялся в содеянном, сделал взнос в благотворительный фонд и, будучи под домашним арестом, поступил в магистратуру. Однако позже сбежал из-под ареста и на оглашение приговора не пришёл. Суд объявил его в розыск.
За преступление его наказали лишением свободы сроком на четыре года в колонии строгого режима.