Суд наказал студента из Петербурга сроком за закладки у Александро-Невской лавры. Но фигурант испарился

Суд в Петербурге огласил приговор студенту, который разбрасывал закладки в Митрополичьем саду. Его признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). Об этом 12 октября сообщает объединённая пресс-служба судов города.



Согласно материалам дела, горожанин хранил 94 пакетика с запретным общей массой 50 граммов. В мае прошлого года он взял с собой полсотни из общей «коллекции», отправился к Александро-Невской лавре и оставил почти половину в парке неподалёку. Следующая точка была на Орловской улице.

