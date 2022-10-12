    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 7

    2 м/с, зап

    764мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd63.68eur62.35

    Суд наказал студента из Петербурга сроком за закладки у Александро-Невской лавры. Но фигурант испарился

    2989
    4 комментария

    Суд в Петербурге огласил приговор студенту, который разбрасывал закладки в Митрополичьем саду. Его признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). Об этом 12 октября сообщает объединённая пресс-служба судов города.

    Согласно материалам дела, горожанин хранил 94 пакетика с запретным общей массой 50 граммов. В мае прошлого года он взял с собой полсотни из общей «коллекции», отправился к Александро-Невской лавре и оставил почти половину в парке неподалёку. Следующая точка была на Орловской улице.

    «При попытке закладки очередного пакета увидел сотрудников полиции. От страха <...> сбросил пять закладок на землю, после чего честно признался подошедшим сотрудникам, что и это его, и у него еще есть», — добавили в пресс-службе.

    Мужчина признал вину ещё в нескольких эпизодах преступления — ранее его видели на Атаманской улице и в Лаврском проезде. Он раскаялся в содеянном, сделал взнос в благотворительный фонд и, будучи под домашним арестом, поступил в магистратуру. Однако позже сбежал из-под ареста и на оглашение приговора не пришёл. Суд объявил его в розыск.

    За преступление его наказали лишением свободы сроком на четыре года в колонии строгого режима.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    lamer12 Окт 2022 в 18:10
    Поймают.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close