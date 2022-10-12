В Нижнем Тагиле ФСБ задержала выходца с Украины за подготовку теракта

О предотвращении теракта в Нижнем Тагиле сообщило управление Федеральной службы безопасности по Свердловской области 12 октября. Уголовное дело возбуждено по статьям о приготовлении к теракту и покушении на незаконное изготовление взрывчатки. Задержан 59-летний местный житель, который прибыл с Украины в 2014 году, сообщает РИА Новости.
«Целью являлось дестабилизировать работу муниципальных и региональных органов власти и запугать местное население», — отмечает управление.
По данным Tagilcity.ru, 59-летний подозреваемый планировал собрать самодельное взрывчатое устройство и активировать его в городском военкомате. Вещества для изготовления взрывчатки у мужчины якобы нашли в подсобном помещении «хрущевки» — мужчина подрабатывал в управляющей компании, а также работал дворником в одной из больниц города.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Брянске 55-летнего гражданина Украины. Его подозревают в сборе СВУ и попытке подрыва склада транспортной компании. Также ФСБ России отчиталась о задержании 50-летнего украинца, который перевёз ПЗРК «Игла» в Россию из Киева транзитом через Эстонию, используя оборудованный в автомобиле тайник. Применить его он собирался в Московской области.