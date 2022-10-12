В России могут появиться военные омбудсмены. Законопроект внесли в Госдуму

Депутаты от фракции «Новые люди» внесли в Госдуму проект закона «Об уполномоченных по защите прав военнообязанных и военнослужащих в РФ». Инициативой предлагается создать институт военных омбудсменов. Соответствующий документ 12 октября был опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).



Военные омбудсмены, как предлагается, смогут обеспечивать гарантии государственной защиты прав и интересов военнослужащих и военнообязанных. Документ разъясняет особенности правового положения людей в такой должности, их основные задачи и полномочия на федеральном уровне и в регионах.

