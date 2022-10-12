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    В России могут появиться военные омбудсмены. Законопроект внесли в Госдуму

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    Депутаты от фракции «Новые люди» внесли в Госдуму проект закона «Об уполномоченных по защите прав военнообязанных и военнослужащих в РФ». Инициативой предлагается создать институт военных омбудсменов. Соответствующий документ 12 октября был опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

    Военные омбудсмены, как предлагается, смогут обеспечивать гарантии государственной защиты прав и интересов военнослужащих и военнообязанных. Документ разъясняет особенности правового положения людей в такой должности, их основные задачи и полномочия на федеральном уровне и в регионах.

    Согласно законопроекту, омбудсмен будет иметь право направлять в госорганы запросы и предложения, собирать документы и материалы, а также посещать суды и учреждения, которые исполняют наказания. Между тем работа такого специалиста не будет отменять существующие полномочия госорганов по защите и восстановлению прав военнослужащих.

    Предполагается, что назначать военного омбудсмена на пятилетний срок будет президент страны. Кандидат должен быть старше 30 лет, иметь безупречную репутацию и опыт правозащиты. Работу такого человека будут оплачивать из средств федерального бюджета. Он сможет находиться на должности не более двух сроков.

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