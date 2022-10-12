На КАД столкнулись две машины, за ними — еще четыре, и пробка растянулась на километры

На востоке кольцевой автодороги Петербурга днем 12 октября в паре сотен метров друг от друга произошли две аварии подряд. В итоге уже больше двух часов там многокилометровый затор.

Около 14:20 на 49-м километре внешнего кольца КАД столкнулись два легковых автомобиля, заняв третью и четвертую полосы, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Авария обошлась без пострадавших. А спустя 15 минут в управление поступила информация о втором ДТП: через 200 метров от первой аварии в тех же полосах столкнулись четыре легковые машины.