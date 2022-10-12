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    На КАД столкнулись две машины, за ними — еще четыре, и пробка растянулась на километры

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    На востоке кольцевой автодороги Петербурга днем 12 октября в паре сотен метров друг от друга произошли две аварии подряд. В итоге уже больше двух часов там многокилометровый затор.

    Около 14:20 на 49-м километре внешнего кольца КАД столкнулись два легковых автомобиля, заняв третью и четвертую полосы, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Авария обошлась без пострадавших. А спустя 15 минут в управление поступила информация о втором ДТП: через 200 метров от первой аварии в тех же полосах столкнулись четыре легковые машины.

    По данным «Яндекс.Пробок», затор на внешнем кольце КАД уже перевалил за 7 километров и начинается перед вантовым мостом. Пробка в районе Кудрово наблюдается и на внутреннем кольце, ее длина — около 3 километров.

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    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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