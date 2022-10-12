Рядом с Пушкином в 2025 году появится детский садик на 220 мест с бассейном

В Пушкинском районе началось строительство нового детского садика с бассейном. Как сообщают в холдинге Setl Group, он будет рассчитан на 220 мест для детей от полутора до семи лет. Ввести учреждение в эксплуатацию планируют в марте 2025 года.

На первом этаже расположатся четыре отдельных помещения для ясельной группы с игровыми и спальнями, а также бассейн, кухня, медицинский и процедурный кабинеты. Для детей от 3 до 5 лет предназначены комнаты на втором этаже, где также оборудуют музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для кружков, кабинеты логопеда и психолога. На третьем этаже разместят старшие группы.