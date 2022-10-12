Рядом с Пушкином в 2025 году появится детский садик на 220 мест с бассейном

В Пушкинском районе началось строительство нового детского садика с бассейном. Как сообщают в холдинге Setl Group, он будет рассчитан на 220 мест для детей от полутора до семи лет. Ввести учреждение в эксплуатацию планируют в марте 2025 года.
На первом этаже расположатся четыре отдельных помещения для ясельной группы с игровыми и спальнями, а также бассейн, кухня, медицинский и процедурный кабинеты. Для детей от 3 до 5 лет предназначены комнаты на втором этаже, где также оборудуют музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для кружков, кабинеты логопеда и психолога. На третьем этаже разместят старшие группы.
Новый детский сад расположится во дворе четвертого корпуса малоэтажного ЖК Univer City. Согласно проекту здесь озеленят до 56% территории, во дворе создадут газоны, цветники, посадят кустарники и деревья. Всего во дворе будет 12 игровых зон с качелями, горками, каруселями — по две на каждую возрастную группу. Для самых маленьких и самых старших детей предусмотрели еще отдельные большие спортплощадки. Кроме того, на территории будет игровая метеоплощадка, где дети научатся наблюдать за погодными явлениями.