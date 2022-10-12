    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, зап

    763мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd63.68eur62.35

    Суд в Петербурге отправил в колонию строгого режима двух инспекторов ДПС, попавшихся на взяточничестве

    3393
    7 комментариев

    Московский райсуд Петербурга огласил приговор в отношении инспекторов ДПС Сергея Тютюлина и Андрея Новожилова. Их признали виновными в получении взятки (пятая часть 290 статьи УК РФ). Об этом 12 октября сообщает объединённая пресс-служба судов города.

    По материалам дела, в октябре 2019 года полицейские остановили Peugeot у одного из домов на Московском шоссе. Суть нарушения заключалась в том, что водитель выехал на полосу, не предназначенную для движения (ч.4 ст.12.15 КоАП РФ). Инспекторы предложили ему избежать проблем с законом за 37 тысяч рублей, тот согласился.

    Реализовать замысел помогли два соучастника. Один из них отвёз потерпевшего на своей машине к автозаправке, где нарушитель ПДД через банкомат Сбербанка снял нужную сумму. Первый посредник забрал свою «долю» в две тысячи, а остальное передал второму, который разделил деньги с инспекторами.

    Новожилов вину не признал, тогда как Тютюлин признал, но частично. Суд отправил их в ИК строгого режима: первого — на два года и три месяца, а второго — на два года. Кроме того, они в течение трёх лет не смогут занимать должности на государственной службе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close