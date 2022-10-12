Суд в Петербурге отправил в колонию строгого режима двух инспекторов ДПС, попавшихся на взяточничестве

Московский райсуд Петербурга огласил приговор в отношении инспекторов ДПС Сергея Тютюлина и Андрея Новожилова. Их признали виновными в получении взятки (пятая часть 290 статьи УК РФ). Об этом 12 октября сообщает объединённая пресс-служба судов города.



По материалам дела, в октябре 2019 года полицейские остановили Peugeot у одного из домов на Московском шоссе. Суть нарушения заключалась в том, что водитель выехал на полосу, не предназначенную для движения (ч.4 ст.12.15 КоАП РФ). Инспекторы предложили ему избежать проблем с законом за 37 тысяч рублей, тот согласился.

