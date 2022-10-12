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    «Волга» перегородила трамваем проспект Культуры и остановила электротранспорт на час с лишним

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    Трамвай и «Волга» сошлись на севере Петербурга утром 12 октября. Место подгадали такое, что другим водителям пришлось протискиваться в «бутылочное горлышко», а пассажиры больше чем на час остались без транспорта.

    На проспекте Культуры, напротив ТРК «Родео Драйв», водитель легкового автомобиля «Волга» не уступил дорогу трамваю 55-го маршрута и получил в бок, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Петр. Авария произошла на участке, где трамвайные пути пересекают проезжую часть от одной выделенки к другой. В результате «Волгу» от удара наполовину вынесло на газон, а трамвай перегородил две полосы в сторону Северного проспекта из трех.

    В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» рассказали, что авария произошла в 11:19, а возобновили трамвайное движение там только в 12:36. Задержка составила 1 час 17 минут. Пострадавших в ДТП нет.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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