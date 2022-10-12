Суд в Петербурге добавил наказания несостоявшемуся работорговцу. На этот раз дело в терроризме

По материалам дела, с декабря 2019 года по сентябрь 2020-го мужчина находился в Турции. Там он узнал, что злоумышленник оказывал содействие террористической деятельности, публично призывал к противоправным поступкам и оправдывал их, а также участвовал в работе одной из террористических организаций.

Василеостровский райсуд Петербурга огласил приговор в отношении Мукаилгаджи Магомедова. Несостоявшегося работорговца признали виновным ещё в одном преступлении: он не рассказал силовикам об опасном знакомом. Об этом 12 октября сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Несмотря на то, что по прибытии в Россию у Магомедова была возможность обратиться к силовикам и сообщить о преступнике, он решил этого не делать. Полицейские узнали о поступке в феврале 2022 года.



«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять месяцев. По совокупности с приговором Василеостровского районного суда г. СПб от 18.10.2021 — два года пять месяцев в ИК строгого режима со штрафом в размере 50 000 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.



В октябре прошлого года Василеостровский райсуд признал Магомедова виновным в торговле людьми и, так же как и в этот раз, — в несообщении о преступлении. В ноябре-декабре 2020 года по просьбе друга он подбирал женщин для отправки их в сексуальное рабство в Египет. Он познакомился с женщиной, завербовал её, обещал жениться и солгал о возможном религиозном обучении в тёплой стране. После чего скрывал её от родственников и внешнего мира. Суд наказал его четырьмя с половиной годами колонии общего режима со штрафом в 50 тыс. рублей.

