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    Скончался депутат Государственной думы Николай Петрунин

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    Депутат Госдумы, первый замглавы комитета по энергетике Николай Петрунин умер в возрасте 46 лет. Он тяжело болел. В палате он с 2016 года представлял Тульскую область.

    «После тяжелой болезни ушел из жизни депутат Госдумы Николай Юрьевич Петрунин», — цитирует 12 октября ТАСС сообщение пресс-службы.

    Николай Юрьевич Петрунин родился 27 февраля 1976 года в городе Вязники (Владимирская область), окончил Владимирский государственный университет. В сентябре 2016 года баллотировался в Госдуму по спискам «Единой России», по результатам распределения мандатов стал депутатом. Женат, есть трое детей.

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