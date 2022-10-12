Депутаты попросят зампреда правительства РФ включить Петербург в проект бесплатных путешествий для школьников

Пилотный проект по бесплатным путешествиям для школьников по «социальным сертификатам» стартовал в ряде регионов России с 1 июня 2022 года, в том числе в Ленинградской и Московской областях.

Депутаты Законодательного собрания обратятся к зампредседателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко с просьбой включить Петербург в пилотный проект бесплатных экскурсий для школьников. Соответствующий проект обращения 12 октября ЗакС поддержал в окончательном, втором чтении, передает корреспондент «Фонтанки».

Оформить такие сертификаты родители могут на сайте госуслуг, а их оплата проводится за счет региональных бюджетов и трансфертов из федеральной казны в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».



Главное условие: поездка должна быть длиннее 24 часов.



В обращении указано, что из-за коронавируса не все петербургские родители имеют возможность отправлять своих детей в поездки. Вместе с тем авторы попросили расширить сам проект, чтобы школьники могли выезжать за пределы своего региона.

