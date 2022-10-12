В ФСБ заявили о пресечении терактов в районе Москвы

Был задержан 50-летний украинец. Согласно оперативным данным, он перевёз ПЗРК «Игла» в Россию из Киева транзитом через Эстонию, используя оборудованный в автомобиле тайник. Кроме того, нашёл место для их хранения. Задание выполнялось по поручению СБУ.

ФСБ России пресекла диверсионно-террористические акты, которые спецслужбы Украины готовились провести в Московском регионе. Злоумышленники собирались применить переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Игла». Об этом 12 октября сообщает РИА Новости , ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что мужчина уже раскаялся в содеянном и сотрудничает со следствием. У него изъяли два ПЗРК и средства связи, которые подтверждают вероятные преступления и контакты с сотрудниками СБУ.



Уголовное дело пока возбуждено по четвёртой части 222 статьи УК РФ («Незаконное приобретение и хранение оружия организованной группой»).

