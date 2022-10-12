МИД Казахстана сообщил о переговорах с Москвой по вопросам массовой миграции россиян

Казахстан и Россия на уровне заинтересованных ведомств ведут переговоры по вопросам миграции. Об этом 12 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу казахстанского МИД.



По данным МВД республики, с 21 сентября в страну въехали более 200 тысяч россиян, а выехали 147 тысяч.



Президент Касым-Жомарт Токаев сообщал, что Казахстан будет решать эту проблему в интересах республики в рамках переговоров с российской стороной.

