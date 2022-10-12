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    МИД Казахстана сообщил о переговорах с Москвой по вопросам массовой миграции россиян

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    Казахстан и Россия на уровне заинтересованных ведомств ведут переговоры по вопросам миграции. Об этом 12 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу казахстанского МИД.

    По данным МВД республики, с 21 сентября в страну въехали более 200 тысяч россиян, а выехали 147 тысяч.

    Президент Касым-Жомарт Токаев сообщал, что Казахстан будет решать эту проблему в интересах республики в рамках переговоров с российской стороной.

    «Соответствующая работа проведена с заинтересованными министерствами и ведомствами двух стран, отвечающих за реализацию порядка въезда и выезда граждан. Как известно, в настоящее время основные вопросы в этой сфере урегулированы», — говорится в ответе пресс-службы МИД на запрос РИА Новости.

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