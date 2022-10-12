В Брянске предотвратили теракт на складе транспортной компании. Задержан гражданин Украины

Мужчина якобы нашел в одной из приграничных областей России схрон, который якобы был подготовлен украинской спецслужбой. В нем были компоненты взрывного устройства.

Подозреваемый прибыл в Россию из Киева транзитом через Эстонию, сообщает 12 октября ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Сотрудники ФСБ задержали в Брянске 55-летнего гражданина Украины. Его подозревают в сборе СВУ и попытке подрыва склада транспортной компании.

Затем мужчина, по данным ФСБ, собрал СВУ под контролем специалиста-взрывотехника на арендованной квартире. И провел разведку места будущего теракта — один из складов транспортно-логистической компании.

В ходе обыска у него изъяли взрывное устройство на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты массой около 3 кг в тротиловом эквиваленте.



Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к теракту» и «Незаконный оборот оружия».



Задержанный сотрудничает со следствием.

