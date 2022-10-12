Новая Зеландия анонсировала запрет на поставку вина в Россию

Новая Зеландия включила в новый пакет антироссийских санкций официальный запрет на поставки в Россию своего вина. Об этом сообщила 11 октября, глава новозеландского МИДа Нанайя Махута.

Новые торговые ограничения коснутся экспорта в Россию новозеландских предметов роскоши, «таких как новозеландское вино и морепродукты», а также импорта в Новую Зеландию российской водки и икры. Меры вступят в силу 4 ноября.

Как отмечает РБК, в 2021 году Новая Зеландия, согласно оценке итальянской отраслевой ассоциации Unione Italiana Vini, входила в десятку крупнейших стран по объемам импорта вина в Россию. В прошлом году оттуда было ввезено 5,4 млн л тихих вин на сумму $29,3 млн. В первой пятерке стран-поставщиков были Италия, Испания, Грузия, Франция и Португалия, на долю которых приходилось почти две трети импорта тихих вин (всего из-за рубежа в Россию было ввезено в прошлом году 282,6 млн л тихих вин).