Среда джаза с Давидом Голощекиным: Quincy Jones And His Orchestra — The Quintessence

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The Quintessence — альбом, записанный американским джазовым трубачом, композитором и аранжировщиком Куинси Джонсом и его оркестром.
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The Quintessence — альбом, записанный американским джазовым трубачом, композитором и аранжировщиком Куинси Джонсом и его оркестром.
fontanka.ru
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