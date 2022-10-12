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    Среда джаза с Давидом Голощекиным: Quincy Jones And His Orchestra — The Quintessence

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    The Quintessence — альбом, записанный американским джазовым трубачом, композитором и аранжировщиком Куинси Джонсом и его оркестром.

    среда джаза

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