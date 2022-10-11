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    Замглавы Минфина считает, что из-за санкций в России нужно увеличить число банков

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    Российской экономике в условиях санкций нужно большее, чем было до пандемии коронавируса, количество банков. Об этом 11 октября заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

    По его словам, банков всегда столько, сколько есть потребность в экономике. «Но при прочих равных я сказал бы, что, наверное, сейчас банков надо больше, чем до пандемии, в силу того, что санкции заставляют определенные виды экономической активности сегментировать»,— цитирует слова замминистра «Коммерсантъ».

    В этом смысле старый принцип «"маленькое — это прекрасно" может быть сейчас реализован, потому что концентрация создает риски», добавил чиновник.

    Моисеев отметил, что концентрация экономических видов активности в одном месте «упрощает работу товарищам из OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США. — Прим. ред.) и других подобных организаций».

    По данным Банка России, на 1 октября в стране действовали 362 кредитные организации, 328 из них — банки. С начала года лицензии лишились семь банков и одна небанковская кредитная организация. В начале 2020 года на российском рынке функционировали 442 организации.

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