Замглавы Минфина считает, что из-за санкций в России нужно увеличить число банков

Российской экономике в условиях санкций нужно большее, чем было до пандемии коронавируса, количество банков. Об этом 11 октября заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

По его словам, банков всегда столько, сколько есть потребность в экономике. «Но при прочих равных я сказал бы, что, наверное, сейчас банков надо больше, чем до пандемии, в силу того, что санкции заставляют определенные виды экономической активности сегментировать»,— цитирует слова замминистра «Коммерсантъ».