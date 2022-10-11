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    Гол Глотова в овертайме игры с минским «Динамо» принес СКА 16-ю победу в 17 матчах

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    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного КХЛ против минского «Динамо». Встреча проходила в Петербурге 11 октября.

    СКА выиграл со счетом 3:2 в овертайме. Голы за петербургский клуб забили Александр Волков (6-я минута), Игорь Ожиганов (43-я — в большинстве) и Василий Глотов (62). У минского «Динамо» отличились Павел Варфоломеев (8) и Джон Гилмор (36-я — в большинстве).

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    Для СКА эта победа стала 16-й в 17 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Следующий матч армейцы с Невы сыграют в Ярославле против «Локомотива».

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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