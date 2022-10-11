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    Российские судьи не будут работать на чемпионатах по фигурному катанию 2023 года

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    На чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию 2023 года не будет судей из России. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

    Чемпионат мира пройдет с 20 по 26 марта в Японии. Чемпионат Европы состоится с 23 по 29 января в Финляндии. Также российские судьи не будут работать на юниорском чемпионате мира, который пройдет с 27 февраля по 5 марта в Канаде, сообщает ТАСС.

    Ранее российских и белорусских спортсменов отстранили от соревнований по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

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