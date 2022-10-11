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    В районах Крыма вводится высокий уровень террористической опасности

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    Глава Республики Крым Сергей Аксёнов 11 октября объявил о введении «жёлтого» (высокого) уровня террористической опасности. Он будет действовать на территории городского округа Керчь и Ленинского района Крыма до 20 часов 23 октября.

    Режим необходим для «обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости Республики Крым и её граждан».

    «Правоохранительными органами, силовыми структурами, исполнительными органами Республики Крым и органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым принимаются дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства», — отмечается в сообщении чиновника в его телеграм-канале.

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