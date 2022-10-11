«Объезжали сломавшийся, а второй влетел в бочину». Грузовик столкнулся с автобусом на Народной

У дома 40 по Народной улице дорогу не поделили автобус № 264 и грузовик. Последний въехал в бок первому, рассказали 11 октября очевидцы.
«Объезжали мы [на автобусе] впереди сломавшийся грузовик, а второй не успел оттормозиться и влетел в бочину», — отмечает подписчица группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По словам женщины, в автобусе она находилась с детьми.
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» подтвердили: такая авария действительно произошла около пяти вечера, но никто не пострадал. В пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок» тоже отметили, что ДТП обошлось без пострадавших. Автобус поехал в парк, вместо него на маршрут вышел резервный.
Из-за ДТП на Народной улице образовалась длинная пробка. В 18:03 «Яндекс» оценил загруженность проспекта Славы и Народной улицы к Московскому в 9 баллов, что на 4 балла выше обычного. В 20:15 пробка стала меньше, но все ещё есть.