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    Подать заявление на развод можно на Госуслугах и подписать его Госключом

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    На Госуслугах появилась возможность подать заявление на развод с помощью Госключа. Через месяц один из супругов (или оба) должен прийти в ЗАГС, чтобы лично подтвердить свое намерение.

    «Среди обязательных условий: взаимное желание; отсутствие несовершеннолетних детей; подтвержденная учетная запись на Госуслугах; СНИЛС и электронная почта супруга», — сообщает 11 октября Минцифры.

    Порядок процедуры следующий:

    1. Инициатор заполняет свою часть заявления на расторжение брака и отправляет супругу на подтверждение.
    2. Второй супруг подтверждает согласие, заполняет свою часть и переходит в приложение «Госключ», где подписывает заявление УКЭПом.
    3. Инициатор получает уведомление, переходит в приложение «Госключ» и тоже подписывает заявление.
    4. Инициатор выбирает отдел ЗАГС, дату и время, указывает, пойдет ли он на расторжение брака один или со вторым супругом.
    5. Инициатор оплачивает пошлину.
    6. Второй супруг получает уведомление, оплачивает пошлину и отправляет заявление в выбранный ЗАГС.

    Чтобы подписать заявление Госключом, необходимы:

    • загранпаспорт на 10 лет;
    • смартфон или планшет с функцией NFC.

    «Если инициатор развода пойдет в ЗАГС один, второй супруг может получить свое свидетельство, выбрав услугу по получению первичного свидетельства. Забрать бумажный документ можно будет в любом удобном ЗАГСе или МФЦ», — отмечается в сообщении.

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