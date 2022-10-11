Подать заявление на развод можно на Госуслугах и подписать его Госключом

На Госуслугах появилась возможность подать заявление на развод с помощью Госключа. Через месяц один из супругов (или оба) должен прийти в ЗАГС, чтобы лично подтвердить свое намерение.
«Среди обязательных условий: взаимное желание; отсутствие несовершеннолетних детей; подтвержденная учетная запись на Госуслугах; СНИЛС и электронная почта супруга», — сообщает 11 октября Минцифры.
Порядок процедуры следующий:
- Инициатор заполняет свою часть заявления на расторжение брака и отправляет супругу на подтверждение.
- Второй супруг подтверждает согласие, заполняет свою часть и переходит в приложение «Госключ», где подписывает заявление УКЭПом.
- Инициатор получает уведомление, переходит в приложение «Госключ» и тоже подписывает заявление.
- Инициатор выбирает отдел ЗАГС, дату и время, указывает, пойдет ли он на расторжение брака один или со вторым супругом.
- Инициатор оплачивает пошлину.
- Второй супруг получает уведомление, оплачивает пошлину и отправляет заявление в выбранный ЗАГС.
Чтобы подписать заявление Госключом, необходимы:
- загранпаспорт на 10 лет;
- смартфон или планшет с функцией NFC.
«Если инициатор развода пойдет в ЗАГС один, второй супруг может получить свое свидетельство, выбрав услугу по получению первичного свидетельства. Забрать бумажный документ можно будет в любом удобном ЗАГСе или МФЦ», — отмечается в сообщении.