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    Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве женщины на Финском заливе. Ее трижды ударили со спины

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    Ломоносовский суд Ленобласти оправдал жителя Петербурга, которому было предъявлено обвинение в убийстве. По версии следствия, мужчина нанес три удара. Однако не удалось установить «события преступления».

    Подозреваемый был оправдан на основании вердикта коллегии присяжных, сообщает 47news со ссылкой на Ломоносовский районный суд.

    «Подсудимый оправдан за неустановлением события преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, с признанием за ним права на реабилитацию», — цитирует издание суд.

    Убийство было совершено в сентябре 2019 года. Следствие полагало, что преступление житель города задумал во время ссоры. В результате женщину сразили три удара: один — в затылок и два — в спину. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

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