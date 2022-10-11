Ростовский суд прекратил дело о гибели 13 пациентов больницы из-за нехватки кислорода

Советский районный суд города Ростова-на-Дону 11 октября прекратил дело в отношении заместителя главврача горбольницы № 20 Анны Коленовой, которую обвиняли в халатности. Об этом сообщает 161.RU со ссылкой на пресс-службу судов Ростовской области.



Производство прекращено «в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности».



Накануне бывший заведующий отделением анестизиологии-реанимации ГБ № 20 Борис Розин в суде заявил, что не считает Коленову виновной, настоящая же причина сбоя в работе — неготовность городской системы здравоохранения в целом.

