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    Ростовский суд прекратил дело о гибели 13 пациентов больницы из-за нехватки кислорода

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    Советский районный суд города Ростова-на-Дону 11 октября прекратил дело в отношении заместителя главврача горбольницы № 20 Анны Коленовой, которую обвиняли в халатности. Об этом сообщает 161.RU со ссылкой на пресс-службу судов Ростовской области.

    Производство прекращено «в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности».

    Накануне бывший заведующий отделением анестизиологии-реанимации ГБ № 20 Борис Розин в суде заявил, что не считает Коленову виновной, настоящая же причина сбоя в работе — неготовность городской системы здравоохранения в целом.

    В октябре 2020 года за сутки в больнице погибли 13 пациентов с коронавирусом из-за перебоя в подаче кислорода. Коленова занималась снабжением госпиталя медицинским кислородом. По версии следствия, 10 и 11 октября она не проверила, правильно ли её подчинённые составили заявки на поставку кислорода поставщикам и вовремя ли его предоставили.

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