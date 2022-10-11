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    На дорогах Петербурга необычно много пробок, 8 баллов

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    Загруженность дорог Петербурга вечером 11 октября превысила обычный показатель для этого времени суток и составила 8 баллов по шкале «Яндекса».

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    Крупные пробки наблюдаются на Московском шоссе, особенно в сторону области, на набережных Невы, на юге и востоке КАД, на Народной улице, на Приморском шоссе, на ЗСД перед съездом на Планерную улицу и на других магистралях. В некоторых местах причиной заторов являются дорожные работы, в других — ДТП.

    Утренний максимум сегодня составил обычные 6 баллов, днём в среднем было 4 балла. Вчера вечером максимум достиг 7 баллов.

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