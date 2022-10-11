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    Бил и мучил. В Мурманске отправили лечиться мужчину, убившего щенков

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    Житель Мурманска, который несколько месяцев истязал щенков, решением суда будет отправлен на принудительное лечение. Об этом 11 октября сообщает прокуратура Мурманской области.

    В ходе судебных заседаний было установлено, что 26-летний житель города в период с 4 октября 2021 года по 7 января 2022-го держал дома четырех щенков. Понимая, что причиняет страдания животным, и «действуя с особой жестокостью», он бил их руками и ногами. По данным прокуратуры, в ход шли и «предметы, используемые в качестве оружия». В результате трое щенят погибли.

    По результатам психолого-психиатрической экспертизы, суд направил его в специализированный стационар.

    Отмечается, что решение не вступило в законную силу.

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