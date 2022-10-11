Бил и мучил. В Мурманске отправили лечиться мужчину, убившего щенков

Житель Мурманска, который несколько месяцев истязал щенков, решением суда будет отправлен на принудительное лечение. Об этом 11 октября сообщает прокуратура Мурманской области.



В ходе судебных заседаний было установлено, что 26-летний житель города в период с 4 октября 2021 года по 7 января 2022-го держал дома четырех щенков. Понимая, что причиняет страдания животным, и «действуя с особой жестокостью», он бил их руками и ногами. По данным прокуратуры, в ход шли и «предметы, используемые в качестве оружия». В результате трое щенят погибли.