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    Съезд с КАД на Парашютную улицу полностью закроют на ночь

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Дорожники в ночь с 15 на 16 октября закроют один из съездов на развязке кольцевой автодороги Петербурга с Парашютной улицей. Там будут устанавливать многотонный пролет.

    С 23:00 15 октября до 7:00 16 октября на 12-м километре КАД полностью перекроют съезд №3 с внутреннего кольца КАД на Парашютную улицу в Петербурге, сообщает 11 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность участников движения во время подъёма и установки пролетного строения весом 50 тонн. Работать будет кран грузоподъёмностью 200 тонн.

    На участке возводят путепровод над проезжей частью КАД. Работы ведутся в рамках строительства примыкания к развязке с Парашютной проектируемой дороги к аэродрому Левашово. Выполняет их АО «АБЗ-Дорстрой» по заказу ООО «Газпром инвест».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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