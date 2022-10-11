Съезд с КАД на Парашютную улицу полностью закроют на ночь

Дорожники в ночь с 15 на 16 октября закроют один из съездов на развязке кольцевой автодороги Петербурга с Парашютной улицей. Там будут устанавливать многотонный пролет.



С 23:00 15 октября до 7:00 16 октября на 12-м километре КАД полностью перекроют съезд №3 с внутреннего кольца КАД на Парашютную улицу в Петербурге, сообщает 11 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность участников движения во время подъёма и установки пролетного строения весом 50 тонн. Работать будет кран грузоподъёмностью 200 тонн.