В Шушарах в 2024–2025 годах появятся три детских сада и школа

В Шушарах неподалеку от Новгородского проспекта построят четыре новых соцобъекта — три садика и одну школу. Как сообщают в СК «Дальпитерстрой», на недавнем заседании Градостроительная комиссия Санкт-Петербурга приняла решение рекомендовать КИО заключить с компанией соглашение о проектировании, строительстве и передаче в городскую собственность новых социальных объектов в Шушарах. Подписание документа должно состояться в ближайшие дни.
Каждый из детских садиков будет рассчитан на 440 мест, а школа — на 1 925 мест. Застройщик обязуется сдать в эксплуатацию два детских сада и школу в 2024 году, а еще один садик — в 2025 году.
В прошлом году в Шушарах СК «Дальпитерстрой» уже сдала детский сад на 415 мест, а до конца этого года сдаст школу на 2 013 мест с отделением дополнительного образования. Эти детские учреждения компании стали одними из крупнейших Пушкинском районе, что во многом поможет решить проблему дефицита мест в садах и школах Шушар.