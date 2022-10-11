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    В Шушарах в 2024–2025 годах появятся три детских сада и школа

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    В Шушарах неподалеку от Новгородского проспекта построят четыре новых соцобъекта — три садика и одну школу. Как сообщают в СК «Дальпитерстрой», на недавнем заседании Градостроительная комиссия Санкт-Петербурга приняла решение рекомендовать КИО заключить с компанией соглашение о проектировании, строительстве и передаче в городскую собственность новых социальных объектов в Шушарах. Подписание документа должно состояться в ближайшие дни.

    Каждый из детских садиков будет рассчитан на 440 мест, а школа — на 1 925 мест. Застройщик обязуется сдать в эксплуатацию два детских сада и школу в 2024 году, а еще один садик — в 2025 году.

    В прошлом году в Шушарах СК «Дальпитерстрой» уже сдала детский сад на 415 мест, а до конца этого года сдаст школу на 2 013 мест с отделением дополнительного образования. Эти детские учреждения компании стали одними из крупнейших Пушкинском районе, что во многом поможет решить проблему дефицита мест в садах и школах Шушар.

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