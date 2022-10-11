Верховный суд РФ разбирался в споре пенсионерки из Биробиджана и компании Dior

Верховный суд России отменил штраф почти в 150 тыс. руб., назначенный пенсионерке из-за продажи контрафактной сумки Dior. Об этом 11 октября сообщает РИА новости.
По материалам дела, женщина работала продавщицей в магазине сумок в Биробиджане. С проверкой туда однажды пришла полиция, которая и обнаружила китайскую подделку за 4 600 руб., что в сотни раз меньше стоимости некоторых оригинальных моделей.
Пенсионерку оштрафовали на 5 тыс. руб., и на этом история могла бы закончиться, но в суд обратилась сама компания. Dior заявила, что не давала согласия на использование бренда и потребовала компенсации вреда. Ущерб высчитали из стоимости подлинных сумок, по итогу суд взыскал более 146 тыс. руб.
Женщина оспорила решение, указав, что доказательств упущенной выгоды представлено не было и размер суммы ущерба чрезмерно завышен. Апелляция согласилась и отменила штраф, но Dior добился его восстановления в суде кассационной инстанции.
Дело дошло до Верховного суда, который пришёл к выводу, что китайская сумка продана не была и аналогов среди оригинальной продукции не имеет. Кроме того, в Биробиджане и всей Еврейской автономной области нет магазинов компании, которые продают оригинальные сумки. Суд отменил решение о выплате штрафа и направил на новое рассмотрение.