Верховный суд РФ разбирался в споре пенсионерки из Биробиджана и компании Dior

Верховный суд России отменил штраф почти в 150 тыс. руб., назначенный пенсионерке из-за продажи контрафактной сумки Dior. Об этом 11 октября сообщает РИА новости.



По материалам дела, женщина работала продавщицей в магазине сумок в Биробиджане. С проверкой туда однажды пришла полиция, которая и обнаружила китайскую подделку за 4 600 руб., что в сотни раз меньше стоимости некоторых оригинальных моделей.



Пенсионерку оштрафовали на 5 тыс. руб., и на этом история могла бы закончиться, но в суд обратилась сама компания. Dior заявила, что не давала согласия на использование бренда и потребовала компенсации вреда. Ущерб высчитали из стоимости подлинных сумок, по итогу суд взыскал более 146 тыс. руб.

