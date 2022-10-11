Участники конкурса управленцев «Лидеры России» отправились добровольцами на спецоперацию

Конкурс управленцев «Лидеры России» 11 октября отмечает пять лет со дня основания. В 2017 году его запустили по решению президента России, он позволяет готовить эффективных руководителей для отраслей экономики, социальной сферы и госслужбы. Более 370 конкурсантов за пять лет получили назначения на высокие должности. Например, более десяти человек работают заместителями председателей правительств и вице-губернаторов, шестеро — главами городов, 23 — депутатами Госдумы, более 20 — региональными министрами. Более ста высоких назначений состоялись в коммерческом секторе.

За четыре сезона его участниками стали свыше 840 тысяч человек из России и из 150 стран мира. С 2018 года победителей и финалистов объединяет клуб лидеров России «Эльбрус». По аналогии с «Лидерами России» в 2019 году стартовал кадровый конкурс «Юкселиш» в Азербайджане и в 2022 году «Лидеры возрождения» в Донбассе, а также около 10 региональных кадровых конкурсов.



Участники «Лидеров России» отправились в Донбасс как волонтеры и управленцы в числе первых, многие стали добровольцами. Так, Виталий Хоценко возглавил правительство ДНР, министерство образования и науки ЛНР — Иван Кусов, заместителем министра образования и науки ДНР стал Олег Трофимов, рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров

