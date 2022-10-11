«Пачка долларов дома — лучшее сбережение». Экономисты рассказали, как сейчас хранить деньги

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС Поделиться Поделиться





На Московской бирже впервые за всю историю объем торгов юанем оказался выше спроса на доллары. Зачем китайская валюта импортерам — понятно. А вот есть ли смысл обывателям скупать юани и другие экзотические валюты — спросили у специалистов.

Предыдущие два года курс китайской валюты колебался в диапазоне 10–12 рублей за юань. Пик его стоимости пришелся на начало марта 2022 года, когда он подскочил до 22 рублей, а затем также стремительно юань стал дешеветь — вслед за укрепляющимся рублем. 10 октября его стоимость колебалась в районе 8,6–8,7 рубля.



Ажиотажный спрос в марте эксперты объясняют попытками российских инвесторов обезопасить сбережения на фоне ограничений на доллар и евро, наложенных ЦБ РФ. Многие, как им казалось тогда, прозорливые граждане серьезно погорели на этой панике — юань не оправдал ожиданий как надежная валюта.

Сейчас на волне стремительного перехода на национальные валюты торговых отношений между Китаем и Россией юань опять востребован. Но не теми, кто хочет сохранить деньги, а как раз теми, кто хочет их потратить — подчеркивают экономисты. Товарооборот с Китаем растет очень заметными темпами, причем как экспорт — когда к нам в страну приходят юани (за 8 месяцев в долларовом эквиваленте это 73 миллиарда), так и импорт — когда мы, наоборот, юани тратим (40 миллиардов).



Легко заметить — в сухом остатке у нас сейчас в стране остается несколько десятков миллиардов юаней — разумеется, не в бумажном виде. Кроме как на торговлю с Китаем, их потратить некуда. И легко понять, откуда на рынке возникает их предложение.

Крупнейший покупатель юаней в России — это Центральный банк. Хотя после финансовой катастрофы с заморозкой половины российских резервов было много критики в адрес ведомства Эльвиры Набиуллиной за то, что она якобы хранила заначку страны в ставших теперь токсичными долларах и евро, на самом деле, она пыталась уйти от зависимости от них еще несколько лет назад. Так, в 2019 году либеральные экономисты критиковали ЦБ за то, что он заменяет в составе резервов доллар и евро на не очень понятные юани. Так что это исключительно заслуга Эльвиры Набиуллиной, что к февралю 2022 года половина активов резерва была вложена в юани и золото, и теперь их — с большими оговорками — но все же можно считать относительно спасенными.



Тем не менее у экспортеров в России даже после продажи их импортерам и ЦБ остается большое количество юаней. Именно эти юани и составляют сейчас основу предложения на бирже. Внешняя торговля в евро и долларах, нетрудно заметить даже без засекреченной статистики ФТС РФ, стремительно сокращается, а вслед за ней и объем их обращения внутри России. Правда, купить небольшие суммы для личных сбережений в банках все еще можно. Однако банковские курсы сильно отличаются от официальных, привязанных к торгам на бирже.



К примеру, 11 октября при официальном курсе ЦБ 62,3 за доллар и 60,8 за евро Сбербанк за столько у своих клиентов валюту только покупал. Продавал же за 69,8 и за 68,7 соответственно. То есть у тех, кто пожелает хранить сбережения в долларах, при обратной конвертации теряется минимум 10% — и это при том, что все еще действуют ограничения на объемы покупаемой и продаваемой валюты.

Совсем другое дело с юанями. Официальный курс — 86,15 (за 10 юаней), а в Сбербанке их покупают за 85,5 и продают за 88,4. То есть при покупке и последующей обратной конвертации потери составят всего 3%. Значит, определенный смысл в таких хитрых операциях все же у обывателей есть. Однако тут есть слишком много «но», которые нужно обязательно учесть перед принятием решения.



«Выбирая валюту для своих сбережений, вы должны, в первую очередь, думать о том, сумеете ли вы впоследствии их быстро превратить в ту валюту, в которой планируете тратить. Также важно понимать прогнозы — как долго будет сохраняться нынешняя стоимость этих валют к рублю, — рассуждает экономист Дмитрий Прокофьев. — Сейчас вы можете называть юань как угодно, но свободно конвертируемым он не является. Его нигде, кроме Китая, не принимают, а главное, покупая его, вы становитесь заложником политики китайских властей».



Действительно, в отличие от валют стран с открытой экономикой, курс юаня полностью зависит от решения китайского правительства. За последнее время он плавно девальвировался к доллару (примерно на 13% за год), причем от резкого падения его удерживает лишь китайский ЦБ астрономическими интервенциями. В какой момент правительству Китая понадобится ослабить юань, чтобы поддержать своих экспортеров и они прекратят интервенции, спрогнозировать невозможно. Так же, как невозможно и загадывать заранее, как при этом обесценятся ваши сбережения в юанях.

С тем, что юань, а с ним и прочие экзотические валюты, вроде сингапурского доллара, турецкой лиры или дихрама ОАЭ, не подходящая валюта для сбережений, согласен и экономист Дмитрий Потапенко. Купить их, в принципе, наверное, можно. Но удастся ли от них, в случае чего, быстро избавиться без больших потерь — неизвестно. Правительства стран, номинирующие эти валюты, не способны обеспечить их такую же простую конвертацию в любой стране мира в любое время суток, как это получается у доллара. Ну и, разумеется, мало у кого из обывателей хватит компетенций спрогнозировать монетарную политику Сингапура или ОАЭ на ближайшее время, а значит, понять, не превратятся ли их дихрамы в фантики, невозможно, говорит Дмитрий Потапенко.



«Почему после того, как российское правительство кинуло долларовых и евровых вкладчиков в этом году, вам кажется, что так же не поступят и правительства этих стран?» — задается вопросом он.

В любом случае наиболее надежным способом хранения сбережений экономист считает старый добрый метод — наличные доллары.

«Это отлично, ничего не может быть лучше, чем пачка долларов у себя дома. Вы в любой момент можете выйти на улицу, обменять их и купить что надо. А попробуйте это так же мгновенно сделать хоть с банковскими депозитами, хоть с недвижимостью!» — обращает внимание Дмитрий Потапенко.

Дмитрий Прокофьев предпочитает отвечать на вопрос об идеальной форме сбережений более сдержанно, но все равно замечает: «Независимые мировые валюты еще никогда россиян не подводили».



«В 1990-е годы доллар страховал нас от инфляции — он дорожал одновременно с тем, как дешевел рубль. Неудивительно, что часть товаров именно длительного спроса тогда и номинировалась в долларах. Они воспринимались как защитный актив», — говорит Дмитрий Прокофьев, соглашаясь с тем, что с тех пор особенно принципиально ничего не поменялось.



В мире существуют и другие свободно конвертируемые валюты, приехав с которыми в любую страну, вы легко их обналичите без особых потерь — к примеру, швейцарский франк, английский фунт, австралийский и канадский доллары, говорит экономист. Однако по отношению к рублю они все так же остаются в санкционной логике, к тому же в России они мало обращаются, их трудно купить и еще труднее продать. Так что смысла искать какую-то другую валюту, кроме доллара, нет. А после того, как прекратились массовые путешествия обывателей в Европу, особый смысл пропадает и в дешевеющем евро. Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

