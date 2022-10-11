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    Киевское шоссе полностью перекроют у Верево для установки опоры

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    На Киевском шоссе в Гатчинском районе Ленобласти в ночь с 12 на 13 октября приостановят движение в одном направлении. Там будут монтировать П-образную металлическую опору для дорожных знаков.

    С 1:00 до 1:20 13 октября на 36-м километре федеральной трассы Р-23 «Псков», в районе посёлка при железнодорожной станции Верево, будет полностью перекрыт проезд в направлении Пскова, сообщает 11 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В направлении Петербурга движение будет осуществляться как обычно, по трем полосам.

    Перекрытие дороги необходимо для безопасности участников движения во время монтажа ригеля конструкции. Чтобы не создавать пробок, работы назначены на ночное время. Выполнит их ООО «ПрофИнженерСтрой».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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