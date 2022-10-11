Киевское шоссе полностью перекроют у Верево для установки опоры

На Киевском шоссе в Гатчинском районе Ленобласти в ночь с 12 на 13 октября приостановят движение в одном направлении. Там будут монтировать П-образную металлическую опору для дорожных знаков.

С 1:00 до 1:20 13 октября на 36-м километре федеральной трассы Р-23 «Псков», в районе посёлка при железнодорожной станции Верево, будет полностью перекрыт проезд в направлении Пскова, сообщает 11 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В направлении Петербурга движение будет осуществляться как обычно, по трем полосам.