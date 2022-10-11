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    Боевые действия на Украине

    Bloomberg: Страны G7 собрались по ситуации на Украине и обещали помогать «сколько потребуется»

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    Представители стран «Большой семерки» собрались на конференцию и пообещали поддерживать Киев «столько, сколько потребуется». Об этом 11 октября сообщает Bloomberg со ссылкой на черновик заявления G7.

    «Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и юридическую поддержку и твердо стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется», – цитирует издание представителей США, Германии, Японии, Франции, Италии, Канады и Великобритании.

    Конкретные меры поддержки Украины после саммита стран «Большой семерки» не оглашаются.

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