    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 8

    5 м/с, южн

    759мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd62.31eur60.8

    Кино

    «Плюшевое недоразумение». «Союзмультфильм» показал трейлер полнометражного мультфильма «Чинк: хвостатый детектив»

    1987
    4 комментария

    В сети 11 октября появился трейлер предстоящего анимационного фильма «Чинк: хвостатый детектив», над которым работали «Союзмультфильм», «Централ Партнершип» и Magic Factory. Это полнометражная версия мультсериала «Тайны Медовой долины», который выходит с 2020 года.

    Основное место действия — Медовая долина, пейзажи которой с их лигурийскими ландшафтами, фонтанами и мотороллерами заставляют вспомнить пиксаровский мультфильм «Лука». Персонажи фильма — антропоморфные животные, стилистически напоминающие героев диснеевского «Зверополиса».

    Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева приводит свои аналогии. «Авторам проекта удалось создать на российском экране блестящий тандем сыщиков: бельчонок Чинк и мудрая сова Софи напомнят аудитории знаменитую пару «Ватсон-Холмс», — цитирует ее пресс-служба.

    Автор: Central Partnership/YouTube

    По сюжету, день города в Медовой Долине оказался омрачен похищением уникального артефакта — Золотого улья. «Согласно древней легенде, его пропажа грозит городу множеством бед, — говорится в синопсисе. — В то же время все обстоятельства исчезновения Золотого Улья указывают на Чинка, помощника знаменитого детектива, совы Софи. Сыщикам предстоит распутать это крупное дело и не только восстановить справедливость, но и спасти город от надвигающейся угрозы».

    В производстве мультфильма использовались технологии захвата движения, искусственный интеллект и игровые движки, что, подчеркивают создатели, значительно ускорило производство и повысило качество визуализации.

    Режиссер-постановщик картины — тот же, что у мультсериала, Григорий Вожакин. Мультфильм имеет возрастную маркировку 6+ и выйдет на экраны российских кинотеатров 17 ноября.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close