«Плюшевое недоразумение». «Союзмультфильм» показал трейлер полнометражного мультфильма «Чинк: хвостатый детектив»

В сети 11 октября появился трейлер предстоящего анимационного фильма «Чинк: хвостатый детектив», над которым работали «Союзмультфильм», «Централ Партнершип» и Magic Factory. Это полнометражная версия мультсериала «Тайны Медовой долины», который выходит с 2020 года.
Основное место действия — Медовая долина, пейзажи которой с их лигурийскими ландшафтами, фонтанами и мотороллерами заставляют вспомнить пиксаровский мультфильм «Лука». Персонажи фильма — антропоморфные животные, стилистически напоминающие героев диснеевского «Зверополиса».
Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева приводит свои аналогии. «Авторам проекта удалось создать на российском экране блестящий тандем сыщиков: бельчонок Чинк и мудрая сова Софи напомнят аудитории знаменитую пару «Ватсон-Холмс», — цитирует ее пресс-служба.
Автор: Central Partnership/YouTube
По сюжету, день города в Медовой Долине оказался омрачен похищением уникального артефакта — Золотого улья. «Согласно древней легенде, его пропажа грозит городу множеством бед, — говорится в синопсисе. — В то же время все обстоятельства исчезновения Золотого Улья указывают на Чинка, помощника знаменитого детектива, совы Софи. Сыщикам предстоит распутать это крупное дело и не только восстановить справедливость, но и спасти город от надвигающейся угрозы».
В производстве мультфильма использовались технологии захвата движения, искусственный интеллект и игровые движки, что, подчеркивают создатели, значительно ускорило производство и повысило качество визуализации.
Режиссер-постановщик картины — тот же, что у мультсериала, Григорий Вожакин. Мультфильм имеет возрастную маркировку 6+ и выйдет на экраны российских кинотеатров 17 ноября.