«Плюшевое недоразумение». «Союзмультфильм» показал трейлер полнометражного мультфильма «Чинк: хвостатый детектив»

В сети 11 октября появился трейлер предстоящего анимационного фильма «Чинк: хвостатый детектив», над которым работали «Союзмультфильм», «Централ Партнершип» и Magic Factory. Это полнометражная версия мультсериала «Тайны Медовой долины», который выходит с 2020 года.



Основное место действия — Медовая долина, пейзажи которой с их лигурийскими ландшафтами, фонтанами и мотороллерами заставляют вспомнить пиксаровский мультфильм «Лука». Персонажи фильма — антропоморфные животные, стилистически напоминающие героев диснеевского «Зверополиса».

