В Военно-медицинской академии расписали молодых. 20-летняя Ева стала женой раненного на Украине бойца

Церемонию регистрации брака провели в Военно-медицинской академии имени Кирова 11 октября. Официально оформили отношения младший сержант Артём и его девушка Ева. Через месяц в их семье ожидается пополнение.



Праздничная церемония прошла без родственников. Молодые обменялись кольцами в холле госпиталя. Свидетелями выступили медсестра и боевой товарищ жениха Александр.

