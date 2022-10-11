В Военно-медицинской академии расписали молодых. 20-летняя Ева стала женой раненного на Украине бойца

Церемонию регистрации брака провели в Военно-медицинской академии имени Кирова 11 октября. Официально оформили отношения младший сержант Артём и его девушка Ева. Через месяц в их семье ожидается пополнение.
Праздничная церемония прошла без родственников. Молодые обменялись кольцами в холле госпиталя. Свидетелями выступили медсестра и боевой товарищ жениха Александр.
20-летняя Ева и 25-летний Артём вместе около двух лет, живут в Смоленске. В марте пара узнала, что у них скоро появится малыш. Артём служит по контракту, в июле получил ранение на территории боевых действий на Украине, был доставлен спецбортом в Военно-медицинскую академию. Осколком ему перебило обе ноги. Узнав о ранении мужа, Ева выехала в Петербург. В течение трёх месяцев она ухаживала за Артёмом. Он решил не дожидаться выписки и сделал ей предложение.