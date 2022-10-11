После слухов о задержании внук Зюганова рассказал, что проблем больше нет, бензин он оплатил

Информацию о своём задержании из-за инцидента на заправке прокомментировал депутат Мосгордумы Леонид Зюганов, внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Он 11 октября рассказал РИА Новости, что никаких проблем больше нет, ситуация с неуплатой за бензин решена, речи о краже не было.

Сегодня появилась информация о задержании Леонида Зюганова в Москве: якобы он уехал с АЗС, не оплатив бензин, так как не дождался списания денег с карты.



Лидер КПРФ не исключил, что это провокация.

«Да, провокация <…> они и не прекращались <…> все это уже было в отношении [нас]», — сказал он РИА Новости.

