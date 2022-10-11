После слухов о задержании внук Зюганова рассказал, что проблем больше нет, бензин он оплатил

Информацию о своём задержании из-за инцидента на заправке прокомментировал депутат Мосгордумы Леонид Зюганов, внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Он 11 октября рассказал РИА Новости, что никаких проблем больше нет, ситуация с неуплатой за бензин решена, речи о краже не было.
Сегодня появилась информация о задержании Леонида Зюганова в Москве: якобы он уехал с АЗС, не оплатив бензин, так как не дождался списания денег с карты.
Лидер КПРФ не исключил, что это провокация.
«Да, провокация <…> они и не прекращались <…> все это уже было в отношении [нас]», — сказал он РИА Новости.
Леонид Зюганов также говорит о провокации.
«Это же очередная провокация, всем понятно адекватным людям. Да, была ситуация, меня остановили 8 октября, сказали: «Слушай, ты в определенной базе появился», — отметил он.
По его словам, его попросили «доехать до Можайки» и «задать вопросы в УВД».
«Я доехал, мне говорят: «Вот на вас написали заявление, на заправке у вас карта не прошла, судя по всему». Я приехал на заправку, оплатил», — добавил политик.