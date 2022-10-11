    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 8

    5 м/с, южн

    759мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd62.31eur60.8

    После слухов о задержании внук Зюганова рассказал, что проблем больше нет, бензин он оплатил

    5305
    13 комментариев

    Информацию о своём задержании из-за инцидента на заправке прокомментировал депутат Мосгордумы Леонид Зюганов, внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Он 11 октября рассказал РИА Новости, что никаких проблем больше нет, ситуация с неуплатой за бензин решена, речи о краже не было.

    Сегодня появилась информация о задержании Леонида Зюганова в Москве: якобы он уехал с АЗС, не оплатив бензин, так как не дождался списания денег с карты.

    Лидер КПРФ не исключил, что это провокация.

    «Да, провокация <…> они и не прекращались <…> все это уже было в отношении [нас]», — сказал он РИА Новости.

    Леонид Зюганов также говорит о провокации.

    «Это же очередная провокация, всем понятно адекватным людям. Да, была ситуация, меня остановили 8 октября, сказали: «Слушай, ты в определенной базе появился», — отметил он.

    По его словам, его попросили «доехать до Можайки» и «задать вопросы в УВД».

    «Я доехал, мне говорят: «Вот на вас написали заявление, на заправке у вас карта не прошла, судя по всему». Я приехал на заправку, оплатил», — добавил политик.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close