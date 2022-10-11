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    Страшное извержение Стромболи: жителей попросили сидеть дома, а туристы все равно едут

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    На итальянском острове Стромболи третий день подряд извергается вулкан. Он выбрасывает настолько мощные потоки лавы, что 10 октября они пробили стену кратера.

    Власти пока не объявили эвакуацию, но попросили людей перейти в режим готовности и не выходить из домов. Однако, несмотря на предупреждения, на остров едут туристы.

    Попавший на видео пирокластический поток — это смесь вулканических газов (до 800 градусов по Цельсию), пепла и обломков пород, движущаяся порой со скоростью 700 км/ч.

    Вулкан Стромболи остаётся активным несколько тысяч лет, хотя масштабные извержения — редкость. Так, в ноябре 2020 года Стромболи выбросил столб пепла, засыпало несколько деревень. В июле 2019 года при извержении погиб турист.

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