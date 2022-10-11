Страшное извержение Стромболи: жителей попросили сидеть дома, а туристы все равно едут

На итальянском острове Стромболи третий день подряд извергается вулкан. Он выбрасывает настолько мощные потоки лавы, что 10 октября они пробили стену кратера.
Власти пока не объявили эвакуацию, но попросили людей перейти в режим готовности и не выходить из домов. Однако, несмотря на предупреждения, на остров едут туристы.
Попавший на видео пирокластический поток — это смесь вулканических газов (до 800 градусов по Цельсию), пепла и обломков пород, движущаяся порой со скоростью 700 км/ч.
Вулкан Стромболи остаётся активным несколько тысяч лет, хотя масштабные извержения — редкость. Так, в ноябре 2020 года Стромболи выбросил столб пепла, засыпало несколько деревень. В июле 2019 года при извержении погиб турист.