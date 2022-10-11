Ростовчанин шел по полю, увидел трактор и утопил его в реке

Почти анекдотичный угон произошел в Веселовском районе Ростовской области. Местный житель увидел в поле трактор, сел в него и плюхнулся в реку.

В дежурную часть ОМВД Веселовского района обратился руководитель одного из местных фермерских хозяйств, сообщает 11 октября пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. Мужчина рассказал, что пришел утром на работу и не нашел на месте трактора «Белорус». Разыскивая пропажу, полицейские задержали 31-летнего местного жителя, который в момент угона работал на той самой ферме. Тот признался оперативникам, что, придя после работы на территорию совхоза, увидел трактор и решил на нем прокатиться. Он завел технику, выехал на дорогу, но не справился с управлением, наехал на препятствие, и трактор опрокинулся в реку. Мужчина смог самостоятельно выбраться из воды и скрылся.