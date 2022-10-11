    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 7

    4 м/с, южн

    761мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd62.31eur60.8

    Мобилизация

    После сообщения о смерти мобилизованного под Тюменью возбудили уголовное дело

    4336

    После сообщения о гибели мобилизованного на сборном пункте под Тюменью возбудили уголовное дело. Об этом 11 октября сообщает издание 72.ru со ссылкой на военное следственное управление СК РФ по Центральному военному округу.


    «5 октября этого года в военном следственном отделе Следственного комитета РФ по Тюменскому гарнизону по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело», — рассказали в ведомстве.

    По какой именно статье расследуется дело, в военном следственном управлении не уточнили.

    О смерти одного из мобилизованных на сборном пункте писал 72.ru со ссылкой на другие СМИ. По данным издания, трагедия произошла в конце сентября.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ14
    ПЕЧАЛЬ1

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close