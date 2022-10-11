После сообщения о смерти мобилизованного под Тюменью возбудили уголовное дело

После сообщения о гибели мобилизованного на сборном пункте под Тюменью возбудили уголовное дело. Об этом 11 октября сообщает издание 72.ru со ссылкой на военное следственное управление СК РФ по Центральному военному округу.





«5 октября этого года в военном следственном отделе Следственного комитета РФ по Тюменскому гарнизону по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело», — рассказали в ведомстве.



По какой именно статье расследуется дело, в военном следственном управлении не уточнили.

