В Петербурге бездомные собаки и кошки будут ждать новых хозяев на благотворительном фестивале

В Петербурге впервые пройдёт благотворительный фестиваль WOOF, на который приедут собаки и кошки из городских приютов в поисках хозяев.

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15 и 16 октября в ДК им. С. М. Кирова своих новых хозяев будут ждать 40 собак и 100 котов и кошек. Среди участников фестиваля, который проводит благотворительный фонд помощи бездомным животным «Ника», как породистые животные, так те, кто родился на улице. Всем им нужен дом.

«Фестиваль WOOF нужен для того, чтобы каждая кошка и каждая собака, независимо от возраста, состояния здоровья и своего прошлого, смогла найти дом. Статистика показывает, что на фестивалях пристройства люди чаще берут тех, кого обычно не замечают в приютах и кого, тем более, никогда не предложат заводчики: животных в возрасте, животных, которых принято считать «неидеальными». На фестивале каждое животное сопровождает опекун — человек, который знает всё про его характер и прошлое, который честно расскажет о плюсах и минусах. Получается, что фестивали помогают собачьей и кошачьей инклюзии — посетители выбирают себе не животных «у него всё как надо», а тех, кого они правда полюбили за их индивидуальность. Например, только что на фестивале WOOF в Ростове-на-Дону девушка забрала домой кошку, которая уже семь лет прожила в приюте», — рассказывает Вера Митина, директор благотворительного фонда «Ника».

Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Все собаки и кошки, которые приедут на фестиваль, здоровы, стерилизованы, привиты, социальны и готовы отправиться в новую домашнюю жизнь. Посетителей, готовых взять питомца, организаторы просят обязательно взять с собой паспорт, ведь животные отдаются строго по договору. Кроме выставки, на фестивале будет организована интерактивная детская зона, фуд-корт и, конечно, пункт сбора подарков для собак и кошек, у которых пока нет дома. «Даже если вы не готовы взять питомца в свою семью, всё равно приходите, чтобы сделать доброе дело. Хвостатым жителям приютов всегда нужны: сухой корм, консервы, пелёнки, миски. Необязательно, чтобы всё было новым — важно, чтобы чистым. Собранные вещи фонд «Ника» передаст приютам-участникам после завершения мероприятия», — говорят организаторы.