Жителям Финляндии рекомендовали запастись таблетированным йодом, препарат раздают беременным

Жителям страны от 3 до 40 лет рекомендовано приобрести таблетированный йод для своей домашней аптечки. Отмечается, что разовой дозы при повышении радиационного фона бывает достаточно, побочные эффекты довольно редки, однако, людям с заболеваниями щитовидной железы следует проявить осторожность.

Министерство социального благополучия и здравоохранения Финляндии впервые за 20 лет актуализировало рекомендации по применению медицинского йода в радиационно-опасных ситуациях. Руководство опубликовано 11 октября.

Министерство сообщает, что ЧП на АЭС может привести к выбросу радиоактивного йода, который накапливает в себе щитовидная железа.



«Это наиболее вредно для детей, которые подвергаются большему риску развития рака щитовидной железы из-за больших доз радиации. Взрослые не подвергаются такому же риску, и руководство больше не рекомендует людям старше 40 лет принимать таблетки йода в случае радиационной опасности», — говорится в сообщении.



В министерстве отмечают, что в настоящее время препаратов йода для детей до 3-х лет в Финляндии нет. Медицинские организации сами приобретают нужные таблетки и распространяют их среди родителей и беременных женщин.

