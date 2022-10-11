Прораб попал под асфальтовый каток на севере Петербурга

Петербургский следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели рабочего во время дорожных работ в Приморском районе.



Как сообщает пресс-служба ведомства 11 октября, накануне на Богатырском проспекте во время работ по асфальтированию тротуара под каток попал 45-летний прораб.



Следствием было установлено, что 48-летний водитель техники сдавал задом для уплотнения грунта и в этот момент под колеса попал прораб.



От полученных травм мужчина скончался.

