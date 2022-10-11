Прораб попал под асфальтовый каток на севере Петербурга

Петербургский следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели рабочего во время дорожных работ в Приморском районе.
Как сообщает пресс-служба ведомства 11 октября, накануне на Богатырском проспекте во время работ по асфальтированию тротуара под каток попал 45-летний прораб.
Следствием было установлено, что 48-летний водитель техники сдавал задом для уплотнения грунта и в этот момент под колеса попал прораб.
От полученных травм мужчина скончался.
Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».
СК отмечает, что работы вела одна из коммерческих структур города.