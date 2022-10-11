А пакетик забрала ФСБ. Боевика, принимавшего участие в уничтожении 6-й роты, задерживали люди в масках

Сотрудники ФСБ в рамках расследования СК на Северном Кавказе задержали двух членов банды Басаева и Хаттаба, которые в 1999-м и 2000-м годах участвовали в нападении на российских военных.



Как сообщает пресс-служба СК 11 октября, первый задержанный — Адильхан Елманбетов. Он, по версии следствия, 29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики принимал участие в уничтожении 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. Тогда погибли 84 человека.

