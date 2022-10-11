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    1 сентября новые школы и садики открылись в трех районах города и в Мурино

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    В прошедший День знаний в трех районах города и в Мурино в Ленобласти открыли свои двери новые образовательные учреждения. Как сообщает холдинг Setl Group, это семь построенных компанией соцобъектов для почти 3 тысяч детей — две школы и четыре детских сада в Выборгском, Московском и Красносельском районах города, а также образовательный центр на 1 175 мест в Мурино Ленинградской области.

    Фото: предоставлено пресс-службой холдинга Setl Group
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    Сейчас застройщик возводит 10 соцобъектов: школу на 550 мест с двумя бассейнами и футбольным полем в ЖК «Парадный ансамбль» в Московском районе и два детских сада на 250 и 260 малышей в проекте «Панорама парк Сосновка» в Выборгском районе.

    В начале этого года в Кудрово открылась общеобразовательная школа на 1 100 ребят с двумя спортзалами и лабораторией 3D-моделирования и робототехники в проекте «Семь столиц», а на юго-востоке города в проекте «Стрижи на Невском» появился детский садик на 250 малышей, готовят новый садик на 140 мест с бассейном и музыкальным залом в жилом квартале комфорт-класса «Чистое небо» в Приморском районе.

    Фото: предоставлено пресс-службой холдинга Setl Group

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