1 сентября новые школы и садики открылись в трех районах города и в Мурино

В прошедший День знаний в трех районах города и в Мурино в Ленобласти открыли свои двери новые образовательные учреждения. Как сообщает холдинг Setl Group, это семь построенных компанией соцобъектов для почти 3 тысяч детей — две школы и четыре детских сада в Выборгском, Московском и Красносельском районах города, а также образовательный центр на 1 175 мест в Мурино Ленинградской области.
Сейчас застройщик возводит 10 соцобъектов: школу на 550 мест с двумя бассейнами и футбольным полем в ЖК «Парадный ансамбль» в Московском районе и два детских сада на 250 и 260 малышей в проекте «Панорама парк Сосновка» в Выборгском районе.
В начале этого года в Кудрово открылась общеобразовательная школа на 1 100 ребят с двумя спортзалами и лабораторией 3D-моделирования и робототехники в проекте «Семь столиц», а на юго-востоке города в проекте «Стрижи на Невском» появился детский садик на 250 малышей, готовят новый садик на 140 мест с бассейном и музыкальным залом в жилом квартале комфорт-класса «Чистое небо» в Приморском районе.