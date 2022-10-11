Душила и добивала ножом. В Екатеринбурге отправили в колонию женщину, которая из мести убила сына

Жительница села Клевакинское признана виновной в убийстве малолетнего.



Как сообщает прокуратура Свердловской области 11 октября, 21-летнюю женщину задержали в феврале 2022 года после того, как в квартире, где она проживала с гражданским мужем и сыном, нашли тело последнего.



В суде было доказано, что в тот день обвиняемая поссорилась с возлюбленным и он уехал. Тогда она якобы решила отомстить ему и убить общего ребенка — девятимесячного мальчика.

