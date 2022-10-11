Душила и добивала ножом. В Екатеринбурге отправили в колонию женщину, которая из мести убила сына

Жительница села Клевакинское признана виновной в убийстве малолетнего.
Как сообщает прокуратура Свердловской области 11 октября, 21-летнюю женщину задержали в феврале 2022 года после того, как в квартире, где она проживала с гражданским мужем и сыном, нашли тело последнего.
В суде было доказано, что в тот день обвиняемая поссорилась с возлюбленным и он уехал. Тогда она якобы решила отомстить ему и убить общего ребенка — девятимесячного мальчика.
Сначала она душила младенца руками, а потом несколько раз ударила его ножом.
Подсудимая свою вину признала в полном объеме.
Обвинение просило назначить женщине наказание в виде 14 лет лишения свободы.
Свердловский областной суд признал женщину виновной и отправил её на 12 лет в колонию общего режима.