Мужчине, который умеет проходить через потолок, напомнили о двух кражах на 4,5 млн из магазинов в Петербурге

Жителя Кудрово, который уже год сидит в изоляторе, снова начали звать на допросы. У него спрашивали про технику на 4,5 млн рублей, которая пропала из магазинов в Купчино и в Невском районе.
43-летнего мужчину задержали в сентябре прошлого года по подозрению в хищении техники из двух салонов связи в Сосновом Бору, стало известно «Фонтанке» 11 октября. Его подвел почерк — злоумышленник проникал в помещение через пролом в потолке.
Через год сотрудники уголовного розыска смогли доказать, что география его действий простиралась и на Петербург. По предварительной информации, теперь его подозревают в том, что в августе 2020 он также через дырку в потолке попал в магазин техники в ТЦ на улице Фучика. И унес имущества на миллион. А в марте 2021 года тем же путем попал в магазин в ТРК на улице Коллонтай. Там его улов был на 3,5 млн рублей.
Проводятся мероприятия по установлению и других эпизодов его преступной деятельности.