Мужчине, который умеет проходить через потолок, напомнили о двух кражах на 4,5 млн из магазинов в Петербурге

Жителя Кудрово, который уже год сидит в изоляторе, снова начали звать на допросы. У него спрашивали про технику на 4,5 млн рублей, которая пропала из магазинов в Купчино и в Невском районе.



43-летнего мужчину задержали в сентябре прошлого года по подозрению в хищении техники из двух салонов связи в Сосновом Бору, стало известно «Фонтанке» 11 октября. Его подвел почерк — злоумышленник проникал в помещение через пролом в потолке.

