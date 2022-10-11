    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 5

    3 м/с, южн

    763мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd62.31eur60.8

    Мужчине, который умеет проходить через потолок, напомнили о двух кражах на 4,5 млн из магазинов в Петербурге

    1812
    обсудить

    Жителя Кудрово, который уже год сидит в изоляторе, снова начали звать на допросы. У него спрашивали про технику на 4,5 млн рублей, которая пропала из магазинов в Купчино и в Невском районе.

    43-летнего мужчину задержали в сентябре прошлого года по подозрению в хищении техники из двух салонов связи в Сосновом Бору, стало известно «Фонтанке» 11 октября. Его подвел почерк — злоумышленник проникал в помещение через пролом в потолке.

    Через год сотрудники уголовного розыска смогли доказать, что география его действий простиралась и на Петербург. По предварительной информации, теперь его подозревают в том, что в августе 2020 он также через дырку в потолке попал в магазин техники в ТЦ на улице Фучика. И унес имущества на миллион. А в марте 2021 года тем же путем попал в магазин в ТРК на улице Коллонтай. Там его улов был на 3,5 млн рублей.

    Проводятся мероприятия по установлению и других эпизодов его преступной деятельности.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close