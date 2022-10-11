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    Полиция оперативно нашла того, кто оставил на дороге в центре Петербурга мужчину с перерезанным горлом

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    Уличные камеры помогли уголовному розыску Петербурга установить подозреваемого в ножевой атаке на мужчину на Лиговском проспекте. Но личность пострадавшего это прояснить не помогло.

    34-летнего подсобного рабочего задержали накануне около четырех дня, стало известно «Фонтанке» 11 октября. По версии следствия, вечером 9 октября он выпивал у дома 105 по Лиговскому проспекту с молодым человеком по имени Тима (больше о пострадавшем ничего не известно). Мужчины поссорились, и старший схватился за нож. Один удар — и вот уже парень лежит на дороге с раной в шее. Нож мужчина якобы выбросил во дворах Центрального района, когда убегал с места преступления.

    «Фонтанка» писала, что раненого в тяжелом состоянии увезли в Мариинскую больницу около одиннадцати вечера 9 октября. И сразу поместили в реанимацию.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжелого вреда здоровью».

    Подозреваемый ранее был несколько раз судим за кражи и сбыт наркотиков.

    Ночь он провел в камере.

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